Sanità,Fi a dg'dopo Tavolo stop ad atti'

(ANSA)-PESCARA,18 FEB - "La relazione del Tavolo di Monitoraggio del ministero della Salute del 15 novembre 2018 è tutta ombre.

Speriamo che i dg Asl si adeguino a quanto dice il ministero".

Forza Italia all'attacco della gestione sanitaria uscente in Regione. In conferenza stampa con i consiglieri Sospiri, Febbo e D'Annuntiis, insieme al senatore Pagano, avverte: "I dg in questo periodo hanno emesso atti farlocchi, senza valore giuridico. Nomine disposizioni, ecc. Non facciamo altri atti illegittimi - ha detto Febbo - il Tavolo scrive che non c'è riscontro tra decreti e atti, spiega che le delibere aziendali conseguenti non vanno bene, fermino l'attivazione di tali atti.

In caso contrario manderemo tutto alla Corte dei Conti per incarichi dati dopo il 15 novembre". "Ritengo opportuno - ha insistito il neo consigliere Umberto D'Annuntiis - che i dg debbano presentare le dimissioni alla prossima Giunta. Leggo che sono stati confermati anche per 18 mesi: ebbene, tutti i vertici apicali possono essere confermati, ma serve azzeramento".