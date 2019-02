Vandali danneggiano bar in centro Chieti

(ANSA) - CHIETI, 10 FEB - Si segue la pista del vandalismo nelle indagini dei carabinieri per individuare gli autori dei danneggiamenti commessi all'esterno del 'Nuovo Caffè Teate', un bar che si trova nella centrale piazza Valignani a Chieti, la piazza su cui affacciano il teatro Marrucino, il palazzo della Curia arcivescovile e la sede del Comune, a poche decine di metri dalla Questura. Ignoti, fra le cinque e le sei di questa mattina, hanno tagliato i divisori paravento usati per riparare tavolini e clienti, hanno dato alle fiamme il grande ombrellone, hanno gettato a terra i vasi dei fiori e divelto una griglia per piante rampicanti ed hanno rubato e poi gettato non molto lontano diverse lampadine collegate ad un filo sempre all'esterno del bar. Un contributo alla individuazione dei responsabili potrebbe arrivare dalle immagini delle due telecamere esterne del bar collegate ad un impianto di video sorveglianza. Il bar, che ieri aveva chiuso poco prima delle 22, oggi è aperto e in attività.