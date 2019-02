Investito in bici a Francavilla, ferito

(ANSA) - PESCARA, 9 FEB - Un uomo di 55 anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara, in seguito alle ferite riportate ieri sera dopo essere stato investito da un'auto mentre era in bici. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi.

Iniziato invece il periodo di osservazione dalle 8 di questa mattina per il 77enne di Miglianico (Chieti) che nella serata del 24 gennaio scorso fu investito, sempre a Francavilla al Mare (Chieti) da un'auto mentre era in bicicletta. Anche in questo caso i rilievi sono della Polizia Municipale.