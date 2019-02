Truffa a Stato,sequestro beni per 16 mln

(ANSA) - CHIETI, 8 FEB - Ci sono immobili tra cui uno stabilimento balneare e un centro commerciale, nonché tre ville con piscina coperta e palestra, fra i beni, valore nominale di 16 milioni, sequestrati dalla Finanza all'imprenditore abruzzese Mauro Mattucci in esecuzione di un decreto del Tribunale di Chieti su richiesta della Procura. A Mattucci, arrestato nel 2015 dalla Guardia di Finanza di Chieti e di Pescara in operazioni che accertarono una truffa allo Stato di oltre 100 milioni, sono stati sequestrati 17 immobili - uffici e sedi delle società del gruppo di famiglia - 17 rapporti bancari, 18 partecipazioni societarie e 14 complessi aziendali in Abruzzo, Marche, Lazio e in Belgio, a Charleroi. La gestione del patrimonio, di cui sarà chiesta confisca, è stata affidata a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Chieti, ha detto il procuratore capo della Repubblica di Chieti Francesco Testa. Si tratta della misura di prevenzione patrimoniale più rilevante per valore in Abruzzo in applicazione del codice antimafia.