Arriva 'Snow Volley Show' a Roccaraso

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 6 FEB - Arriva in Abruzzo lo Snow Volley Show, la pallavolo sulla neve. A Roccaraso 16 e 17 febbraio saranno dedicati a questo sport estremo che si gioca ad ogni altitudine e con qualsiasi condizione atmosferica, nell'atmosfera festosa e coinvolgente del gioco estivo sulla spiaggia, in diverse formule: 2 contro 2, 3 contro 3 o 4 contro 4. Al meglio dei tre set, a 15 punti. Tutto al maschile (rete ai 243 cm), al femminile (rete ai 224 cm) o misto (235 cm), con almeno una donna in campo nel 3x3 e almeno due quote rosa nel 4x4. La terza edizione dell' "Acqua San Bernardo Snow Volley Tour", promossa da Snow Volley Italia in collaborazione con il Csi, permetterà a tutti di mettersi alla prova sul rettangolo di gioco. Le sfide andranno in scena nel comprensorio sciistico dell'Alto Sangro, nella stazione di Pizzalto a Roccaraso. Le altre tappe si terranno al Sestriere (Torino), in Alta Badia (Bolzano), sul Monte Zoncolan (Udine), a Breuil-Cervinia (Aosta), a Prato Nevoso (Cuneo) e Plan de Corones (Bolzano).