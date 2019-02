Legnini,basta con slogan,si vota Abruzzo

(ANSA) - Francavilla al Mare (Chieti), 3 FEB - Oltre duemila persone sonon arrivate da tre province a piedi e in bici, a Piazza Sirena per ascoltare l'evento elettorale del candidato di centrosinistra Giovanni Legnini.

"Un messaggio di forte fiducia è quello che sento e voglio rivolgere, perchè la partecipazione, l'adesione dei cittadini al nostro progetto, ai nostri obiettivi sta crescendo, l'obiettivo, la vittoria è a portata di mano'', ha dichiarato Legnini.

''Basta con gli slogan, basta con i populismi, con le promesse vane, con le chiacchiere, noi animeremo un governo forte, capace di assumere impegni e mantenerli. Vi è da contrastare un solo avversario: l'astensionismo, quindi vi invito a informare le persone che si vota il 10 febbraio e che sulla scheda non troveranno Salvini o Di Maio, ma voteranno per Legnini, Marcozzi o Marsilio. Noi vogliamo un grande futuro per l'Abruzzo. Vogliamo volare alto, far contare questa regione a Roma, Bruxelles, dappertutto e allo stesso tempo esercitare la concretezza''.



