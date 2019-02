Guida ubriaco in galleria, denunciato

(ANSA) - CHIETI, 2 FEB - Aveva un tasso alcolico di 1,2 grammi per litro, superiore più del doppio rispetto al limite consentito, il 20enne della provincia di Chieti che ieri sera è stato fermato dopo un inseguimento dagli uomini della Polstrada di Chieti impegnati nei controlli che il comandante Fabio Polichetti ha predisposto all'interno delle gallerie Le Piane e San Silvestro a Francavilla al Mare. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con patente sospesa per un anno e 15 punti decurtati: rischia una ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a sei mesi. Erano da poco passate le ore 22, quando una pattuglia della Stradale, entrata nella galleria san Silvestro in direzione Pescara per l'ordinario giro di perlustrazione, ha notato una Fiat Punto che effettuava sorpassi anche di due auto contemporaneamente, laddove tali manovre sono vietate all'interno della galleria oltre che molto pericolose. La Punto è stata inseguita e fermata poco dopo.



