'Gruppi di cammino',si parte da Lanciano

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 30 GEN - Gilet gialli a raccolta a Lanciano. Partirà sabato prossimo, 2 febbraio, la campagna di prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti che promuove l'attività motoria, sana abitudine per contrastare le patologie cardiovascolari e metaboliche riducendo del 30% la mortalità in soggetti che la praticano. L'iniziativa è del Dipartimento prevenzione, guidato da Giuseppe Torzi, e prevede l'istituzione di "Gruppi di cammino", persone che si incontrano con regolarità per camminare sotto la guida di un 'walk leader'. Appuntamento alle 10 in piazza Plebiscito per la prima uscita con associazioni, rappresentanti del Comune e i medici del Dipartimento prevenzione che illustreranno il progetto e l'importanza dell'attività fisica svolta con regolarità.

Contestualmente saranno distribuiti i gilet gialli a tutti i partecipanti alla camminata che avrà durata massima di 60 minuti, comprensiva di riscaldamento e rilassamento finale.