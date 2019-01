Grillo, ospedali? Disponibile revisione

(ANSA) - Chieti, 30 GEN - Quando chiedono al ministro della salute Giulia Grillo se ci sarà una revisione del piano ospedali per l'Abruzzo, il ministro afferma che ''noi abbiamo l'apertura per ridiscutere su situazioni che sono particolarmente gravi e disagiate. Non vi posso dire i termini di dove, quando, come e perché, però la disponibilità a rivedere alcune questioni c'è.

Quindi con una collaborazione fattiva con la Marcozzi. Dopodiché Bisognerà vedere poi concretamente caso per caso''. Le affermazioni del ministro sono state fatte a margine di un incontro elettorale per la candidata M5S alla presidenza della Regione Abruzzo M5S Sara Marcozzi.