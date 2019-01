Candidato M5s, Salvini venga a Cortino

"Come vedete il problema della nostra montagna è l'immigrato ed è per questo che trova successo un certo tipo di politica.

Volevamo dire ai ricchi, a Salvini, di non andare più a Cortina d'Ampezzo, ma di venire a Cortino, perché qui bisogna fare assolutamente pulizia di tutti questi immigrati che infestano questa piazza". Lo dice, in un video su Facebook, Giacinto Palmarini, candidato M5s, ironizzando sui migranti e criticando le politiche del governo giallo-verde, per sottolineare come, nelle aree interne e nei piccoli centri, le priorità siano altre. A Cortino, paese della montagna teramana, da una piazza deserta, debole nevicata, Palmarini - candidato a Teramo - sottolinea che "è palese quale sia il problema di questo Comune e delle sue frazioni. Come vedete - dice, mentre viene inquadrata la piazza vuota - qui è pieno di immigrati che ci saltano addosso da tutte le parti. Non sappiamo più come difenderci. In questo momento stanno rubando in questa casa che credo sia inagibile: ci sono degli sciacalli neri a fare delle razzie".