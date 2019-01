Scuola infanzia Avezzano in Erasmus

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 29 GEN - La scuola dell'infanzia "Madre Marcellina Viganò" di Avezzano è stata selezionata come unico partner italiano per la realizzazione del progetto europeo Erasmus Plus -ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships for school education. Grazie all'intervento dei docenti Alessandro Guglietti e Gianni Campomizzi, che hanno presentato la scuola dell'infanzia nel primo incontro che si è tenuto ad ottobre a Jesenice (Slovenia), si è potuto dare inizio ad un progetto internazionale finanziato dalla comunità europea finalizzato al trasferimento delle conoscenze adulto-bambino e volto alla realizzazione di attività manuali di carattere ludico. I paesi europei aderenti al progetto sono: Italia, Slovenia, Croazia, Austria, Polonia. Il progetto della durata di 24 mesi, terminerà nell'agosto 2020 e ne è coordinatore la scuola slovena Ljudska Univerza Jesenice. Il progetto prevede meeting transnazionali sia per i responsabili dell'iniziativa sia per gli adulti che prenderanno parte alla realizzazione.