Menarini festeggia 25 anni all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 29 GEN - Menarini ha celebrato il 25/o anniversario dello stabilimento di produzione dell'Aquila, fiore all'occhiello del Gruppo per la produzione di farmaci di qualità che coprono importanti aree terapeutiche come quella cardiovascolare, gastroenterologica e allergologica. "È trascorso un quarto di secolo - si legge in una nota - da quando Alberto Sergio Aleotti decise di scommettere sul territorio abruzzese, condividendo il sito produttivo con un'altra azienda italiana, Dompè, per produrre capsule e compresse. Lo stabilimento Menarini contava, allora, 15 dipendenti e i suoi prodotti erano destinati solo alle farmacie italiane". Oggi, a distanza di 25 anni, Menarini Manufacturing Logistics and Services de L'Aquila può contare su 139 lavoratori che, grazie al loro impegno e all'utilizzo di tecnologie di produzione all'avanguardia, nel 2018, hanno prodotto 73 milioni di confezioni, per un totale di 1 miliardo e 650 milioni di compresse, distribuite in Italia e in 60 paesi del mondo.