Candidati aderiscono a Patto per Donne

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - È stato presentato a Pescara il 'Patto per le donne', un documento che, su iniziativa della Commissione regionale per le Pari Opportunità, si pone l'obiettivo di contribuire a superare le criticità, producendo nuove soluzioni e valorizzando le buone pratiche esistenti, attraverso la creazione di una nuova rete comunitaria mutualistica e solidale in grado di accogliere le istanze concrete delle donne. All'incontro hanno partecipato associazioni e organismi che hanno dato il loro contributo alla stesura del documento oltre ai quattro candidati alla Presidenza della Regione, Giovanni Legnini, Marco Marsilio, Stefano Flajani e Sara Marcozzi che hanno voluto sottoscrivere il patto. "Questo progetto di rete - ha spiegato la presidente della CPO Gemma Andreini - che si ispira al documento #unpattoperledonne, è una sorta di 'sperimentazione' dalla quale prendere spunto per realizzare un progetto innovativo che preveda la creazione di una piattaforma digitale, in grado raccogliere le istanze di tutti".