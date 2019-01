Rogo Martinsicuro,tenere finestre chiuse

(ANSA) - MARTINSICURO (TERAMO), 25 GEN - Dopo l'incendio di ieri nel capannone della Ditta Tommolini, lungo la Ss 16 al km 393.800, il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ha firmato un'ordinanza con cui si dispongono alcune misure da adottare in via precauzionale, considerato che sono in corso accertamenti da parte di Vigili del Fuoco, Arta e servizi Asl competenti. I residenti entro un raggio di 1 km dall'area del capannone dovranno mantenere chiuse porte e finestre di abitazioni e attività commerciali, industriali e di servizi, nonché gli impianti di areazione forzata. C'è il divieto, in attesa di acquisire le rilevazioni, di raccolta e consumo di verdura a foglia e di foraggio per animali. Il Servizio Veterinario Igiene e Alimenti di Origine Animale della Asl di Teramo dovrà effettuare con urgenza un sopralluogo negli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale nel raggio sopra indicato e comunicarne all'Ente l'esito. L'ordinanza avrà validità fino alla comunicazione degli esiti delle analisi.