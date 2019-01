Trivelle:Conte,stop ricerca, prima Piano

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Nell'attesa dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee' (PiTESAI), si è convenuto di sospendere i procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione, di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di prospezione e di ricerca in essere, mentre non vengono sospese le istanze di proroga delle concessioni di coltivazione in essere". Lo afferma il premier Giuseppe Conte riferendo l'esito del vertice ieri sera.

Il Governo al fine di assicurare una puntuale ed efficace adozione del Pitesai (piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) e di confrontarsi in modo trasparente con tutti gli operatori del settore, garantisce l'istituzione di un Tavolo permanente presso il Ministero delle Sviluppo Economico, che avrà anche il compito di concordare le misure definitive, in coerenza con il Piano delle aree". Lo annuncia il premier Conte riferendo in una nota l'esito del vertice di maggioranza sulle trivelle.

Data ultima modifica 24 gennaio 2019 ore 18:32