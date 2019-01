Flajani (CasaPound), nazionalizzare A24 e A25

(ANSA) - PESCARA, 24 GEN - "Vogliamo combattere, ed è veramente una guerra, per la nazionalizzazione delle autostrade A24 e A25, che nel 2012, con una legge nazionale, sono state riconosciute come infrastrutture strategiche. Se lo sono devono tornare necessariamente a gestione nazionale e non comprendiamo come dal 2012 ad oggi siano state lasciate in concessione ad un privato che ha continuato a lucrare sulle tasche degli abruzzesi". Così il candidato presidente alla Regione Abruzzo per CasaPound, Stefano Flajani, nell'ambito dei Forum dell'ANSA con gli aspiranti governatori in vista delle elezioni regionali del 10 febbraio. "Noi siamo per la nazionalizzazione e per una gestione affidata all'Anas", osserva Flajani, che sottolinea come in questo modo ci sarebbero risultati positivi in termini di sicurezza, efficienza e tariffe. Per quanto riguarda i pedaggi, infatti, l'idea è quella di "un bollino che preveda una tariffa annua. Siamo per la nazionalizzazione di tutta la rete autostradale italiana, a maggior ragione in Abruzzo"