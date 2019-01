Salvini, papà Feniello non paghi un euro

(ANSA) - FARINDOLA (PESCARA), 18 GEN - "Ho detto a papà Feniello di non pagare un euro. Ci manca giusto di essere multati per andare a portare i fiori al figlio. Se c'è una legge sbagliata, cambieremo questa legge". Così Matteo Salvini, a margine della commemorazione della tragedia di Rigopiano, a proposito della condanna al pagamento di una multa da 4.550 euro inflitta ad Alessio Feniello, papà di Stefano, per aver violato i sigilli giudiziari messi per delimitare l'area dove sorgeva l'hotel crollato sotto la valanga. "Dobbiamo fare giustizia perché è assurdo quello che è successo, anche quello che stiamo vedendo negli ultimi giorni. Noi siamo qui anche per far capire a quei signori da che parte stiamo. Da che parte sta lo Stato", ha detto Luigi Di Maio al fratello di Gabriele D'Angelo, vittima di Rigopiano.

D'Angelo ha anche mostrato al vicepremier una corona di fiori. "L'ho fatta per le 56 richieste di aiuto di mio fratello. Sopra c'è l'orario: le 11.30 quello della sua richiesta di aiuto che nessuno ha dichiarato".