Mostra evento per 50 anni 'Bellisario'

(ANSA) - PESCARA, 16 GEN - La mostra "50 anni di scuola ad arte", allestita presso l'ex Aurum in occasione del 50/o dell'Istituto d'Arte "Vincenzo Bellisario" - oggi Liceo Artistico Musicale e Coreutico "Misticoni-Bellisario" - di Pescara, proseguirà fino a domani dopo l'inaugurazione ufficiale di ieri, alla quale hanno preso parte, tra gli altri la dirigente scolastica Raffaella Cocco e il sindaco Marco Alessandrini. Tra gli intervenuti al convegno anche Eodele Bellisario, figlio di Vincenzo che ricorda come libertà e cultura fossero gli obiettivi perseguiti dal padre. Sono intervenuti ex professori storici dell'Istituto Bellisario, Fabio Ubaldi e Gianfranco Zazzeroni, Pierpaolo Serini ex professore ed un ex alunno divenuto apprezzato fotografo a livello internazionale, Marco Lussoso. Tanti i nomi degli artisti che hanno partecipato alla mostra, portando almeno una loro opera, artisti che in passato hanno fatto parte del corpo docente, direttivo, studentesco e artisti che tutt'ora fanno parte del corpo docente.