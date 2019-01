Rigopiano,Salvini '10 mln per familiari'

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Dieci milioni per i familiari delle vittime dell'hotel Rigopiano. E' quanto annuncia il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando di un intervento ad hoc messo a punto dal Viminale. "Come promesso abbiamo fatto in una settimana quello che altri non hanno fatto in due anni - afferma il ministro - un intervento di legge a favore dei familiari delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano e, soprattutto, 10 milioni stanziati dal ministero dell'Interno per aiutare chi ha perso tutto in quelle drammatiche ore". "Dalle parole ai fatti" conclude Salvini.