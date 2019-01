Ok a progetto centro Trisi Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 7 GEN - Risoluzione del degrado dell'edificio spogliatoi e dei campi da gioco, con il rifacimento dei manti e l'impermeabilizzazione e il risanamento delle costruzioni più degradate, per un importo complessivo di un milione di euro: è l'imponente progetto esecutivo che il Comune di Montesilvano ha varato per il centro sportivo Trisi.

Nella struttura, che conta 14 campi di cui otto coperti, inoltre, si punterà a incentivare oltre agli sport che tradizionalmente vi trovano spazio (tennis, calcio a 5, basket, volley, pattinaggio) anche il paddle tennis, una disciplina che sta conquistando legioni di praticanti in tutta Europa. In particolare, il rifacimento dei campi da gioco, escludendo il campo 1 (oggetto già di altri interventi) riguarderà tutti i manti, con sostituzione della pavimentazione multistrato a base di resine acriliche per i campi da tennis a uso professionale.

Per quanto riguarda il campo 12 (scoperto) che sarà dedicato al paddle è prevista la realizzazione di una struttura perimetrale.