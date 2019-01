La Befana dei Vigili del fuoco a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 5 GEN - Atterraggio spettacolare della Befana dei Vigili del Fuoco domenica 6 gennaio a Pescara: alle 16 scenderà dal Palazzo Arlecchino in piazza della Rinascita per portare doni ai bimbi presenti che, con l'occasione, potranno ammirare i mezzi operativi dei Vigili. L'iniziativa ha il patrocinio del Comune. "Sarà un momento di meraviglia e incontro - commenta il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Vincenzo Palano - Per la prima volta la nostra Befana scenderà in centro, con uno speciale atterraggio dalla sommità del Palazzo Arlecchino, mettendo in risalto le doti che i nostri uomini devono avere per presidiare le emergenze. Coinvolti una quarantina di uomini che veglieranno su sicurezza e accoglienza del pubblico, perché, una volta scesa, la Befana regalerà caramelle e dolci a quanti si raduneranno in piazza. Poi una speciale guida alla mostra dei mezzi schierati: ci saranno l'autopompa Aps e l'autoscala, una moto d'acqua e l'attrezzatura che utilizziamo per gli interventi".