Giovane cade da balcone, è grave

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA), 1 GEN - Un ragazzo di 22 anni di Pescara, è rimasto gravemente ferito la notte scorsa dopo essere caduto da un balcone mentre era intento a festeggiare il capodanno in una casa di Città Sant'Angelo, unitamente ai suoi due fratelli e alle rispettive fidanzate.

Secondo la ricostruzione dell'accaduto il giovane è precipitato dal balcone del secondo piano dell'abitazione dove si trovava.

La caduta sarebbe da attribuirsi ad una distrazione nell'ambito dei festeggiamenti. Il giovane è stato trovato dai presenti nel piazzale antistante la palazzina: dopo l'arrivo del personale del 118 il 22enne è stato trasportato all'ospedale di Pescara dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per grave trauma cranico e ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri di Montesilvano (Pescara) e quelli della locale stazione hanno effettuato i rilievi di polizia giudiziaria e hanno ascoltato i testimoni per capire l'esatta dinamica dell'accaduto: al momento non escludono responsabilità di terzi.