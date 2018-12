Verso sviluppo polo turistico Gran Sasso

(ANSA) - L'AQUILA, 12 DIC - Sabato 15 al via la stagione sciistica 2018/19 sul Gran Sasso con l'apertura degli impianti.

Lo annuncia il Centro Turistico Gran Sasso informando che, in attesa di nuove nevicate, al momento aprirà la seggiovia Fontari con le piste Osservatorio e Skiweg strada. Intanto la Giunta comunale dell'Aquila ha accolto una proposta di deliberazione, presentata dal sindaco Biondi, per attivare procedure che favoriscano il turismo sostenibile e una linea d'azione per l'area protetta del polo attrattivo del Gran Sasso. "Il piano di interventi - ha dichiarato Biondi - sarà diretto alla promozione dello sviluppo e alla crescita turistica, sarà attuato attraverso la valorizzazione integrata di territorio e risorse naturali, culturali ed enogastronomiche. Abbiamo ottenuto dalla Struttura tecnica di Missione la rimodulazione, per 150mila euro, di risorse Cipe destinate al 'Programma di sviluppo a sostegno delle attività produttive e di ricerca', per individuare un team di esperti da incaricare per la redazione del Piano".



Data ultima modifica 13 dicembre 2018 ore 13:33