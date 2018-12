Cade mentre addobba albero Natale, grave

(ANSA) - ATESSA (CHIETI), 7 DIC - Un uomo di 68 anni di Atessa è rimasto gravemente ferito per la caduta dalla scala da circa cinque metri di altezza mentre stava addobbando per Natale un pino davanti casa. L'incidente è avvenuto attorno alle 10:30 in località Aia Santa Maria, alla periferia di Atessa. Nella caduta l'uomo ha battuto violentemente la testa a terra procurandosi un trauma cranico più altri traumi. Inizialmente soccorso dai familiari, successivamente soccorso dai sanitari di Atessa che hanno provveduto a stabilizzarlo. Successivamente è stato disposto l'immediato trasferimento all'ospedale di Pescara in elisoccorso dove è stato ricoverato in prognosi riservata.