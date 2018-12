Scontro fra auto nel Teramano, due morti

(ANSA) - TERAMO, 6 DIC - Due coniugi originari di Isola del Gran Sasso (Teramo) e residenti a Teramo sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla variante di Teramo, il cosiddetto Lotto Zero, tra lo svincolo Teramo Centro e l'innesto A24/Teramo Ovest. L'auto sulla quale i due viaggiavano si è scontrata con una monovolume il cui conducente è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, la Lancia Delta della coppia, che procedeva in direzione Giulianova (Teramo), all'uscita di una curva avrebbe sbandato finendo di traverso sulla corsia opposta dove sopraggiungeva la monovolume.

I soccorsi sono stati gestiti dal personale del 118 e dai Vigili del fuoco del comando di Teramo. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere i rilievi, la rimozione delle salme e la successiva messa in sicurezza da parte degli addetti alla viabilità dell'Anas.