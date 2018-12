'Nell'Aterno scorre musica' a F.Cerreto

(ANSA) - L'AQUILA, 6 DIC - Terzo appuntamento per la 13/a edizione del festival "Nell'Aterno scorre Musica", diretto dalla pianista Sara Cecala, fissato per domenica 9 dicembre, alle 17.30, nella suggestiva Sala Gran Sasso dell' Hotel Cristallo di Fonte Cerreto in località La Villetta. "Il prossimo appuntamento dal titolo 'La Terra è di chi la canta' - spiega la Cecala - vedrà protagonista la cantautrice e chitarrista abruzzese Lara Molino, che, assieme a Domenico Mancini al violino e Giuseppe Di Falco alla fisarmonica, ci farà immergere nelle sonorità della tradizione popolare. L'artista proporrà un repertorio dedicato alla meravigliosa Terra d'Abruzzo, agli emigranti, alle donne e agli uomini di fatica, ai nostalgici delle usanze locali, ai pescatori e ai briganti attingendo alle melodie della tradizione, completamente rivisitate e sapientemente reinterpretate, proponendo al contempo alcuni pezzi inediti.

Racconteremo le storie in vernacolo abruzzese alternandole ai canti in lingua italiana per rievocare luoghi e ricordi".