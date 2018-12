Pullman dei Parchi torna in inverno

(ANSA) - L'AQUILA, 4 DIC - Edizione invernale del collegamento tra Roma e i borghi abruzzesi. Riparte infatti il 'Pullman dei Parchi' con due tratte in più rispetto all'estate e collegamenti giornalieri dall'8 dicembre al 6 gennaio. I viaggiatori, su prenotazione, potranno raggiungere i borghi più caratteristici dell'Abruzzo interno. Un'iniziativa, promossa da Regione Abruzzo e gestita da Sangritana Spa marchio Abruzzobus, che intende avvicinare la Capitale al Parco d'Abruzzo Lazio e Molise, del Sirente-Velino e della Majella. Saranno attivate due corse giornaliere (esclusi il 25 dicembre e l'1 gennaio) con partenza la mattina dal terminal bus di Roma Tiburtina e ritorno in serata dai comuni di Castel Di Sangro e Scanno. Tre le tratte messe a disposizione dei turisti: Roma-Pescasseroli-Castel Di Sangro, Roma-Sulmona-Roccaraso-Castel Di Sangro e Roma-Sulmona-Scanno. Il costo è di 15 euro per una corsa singola e di 28 euro per andata e ritorno.



Il consigliere regionale con delega ai trasporti Maurizio Di Nicola ha parlato di "esperimento riuscito" riferendosi alla fase estiva del servizio e ha aggiunto: "Stiamo lavorando per realizzare la prossima estate una direttrice al contrario, dal mare verso i parchi con un ulteriore sviluppo che coinvolga anche la Campania" mentre il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha ricordato il grande lavoro fatto in Regione a sostegno delle aree interne. Il progetto natalizio prevede anche il coinvolgimento dei comuni di Ortona dei Marsi e Celano che hanno manifestato l' intenzione di intercettare il 'Pullman dei Parchi' con mezzi propri per offrire una sponda verso Ovindoli e la Valle del Giovenco. Alla presentazione hanno partecipato il presidente di Tua Spa, Tullio Tonelli, l'amministratore unico di Abruzzobus - Sangritana S.p.A, Pasquale di Nardo, il presidente della Comunità del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Antonio Di Santo, il sindaco di Pescina, Stefano Iulianella e il vicesindaco di Scanno, Giuseppe Marone.

