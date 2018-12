Incendi a Silvi,individuato responsabile

(ANSA) - SILVI (TERAMO), 2 DIC - Individuato e denunciato dagli agenti di Polizia del Commissariato di Atri (Teramo) il presunto responsabile degli incendi dolosi che hanno distrutto alcune automobili a Silvi, la notte scorsa e il 23 novembre. Si tratta di un 48enne del posto, accusato dei reati di incendio e danneggiamento a seguito di incendio.

Da stamani la Polizia sta lavorando a Silvi e ha ascoltando testimoni per ricostruire l'accaduto. Sequestrato, secondo quanto appreso, anche materiale che potrebbe essere stato utilizzato per appiccare i roghi. Dopo l'episodio dello scorso 23 novembre, quando, in piena notte, cinque automobili, parcheggiate in zone diverse, erano state date alle fiamme, la scorsa notte un nuovo incendio ha interessato altri due veicoli. All'uomo, che in base agli elementi investigativi raccolti potrebbe essere il responsabile degli incendi, si è arrivati, tra l'altro, grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza.