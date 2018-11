L'arte di comunicare,a scuola con Budini

(ANSA) - CHIETI, 30 NOV - Un seminario di dizione, pronuncia e comunicazione, aperto a tutti, non solo ad aspiranti attori. E' quello in programma sabato 1 e domenica 2 dicembre a Chieti, nei locali della Film Actors Studio Abruzzo (Fasa). A curarlo sarà Ezio Budini, superlativo protagonista del film 'Humanism! a new comedy' di Glauco Della Sciucca e di recente in teatro a Pescara con una rilettura de "Il pensiero della morte" di Achille Campanile. L'attore guiderà ai segreti di pronuncia e timbrica, con un lavoro incentrato sulla fonazione e sul corretto uso del muscolo diaframmale che permette di timbrare la voce dandole maggiore profondità e incisività. Poi spazio alle basi per una lettura espressiva. Infine, l'arte del comunicare: obiettivo è migliorare il parlato quotidiano servendosi di una buona dizione e di un corretto uso del diaframma, per acquistare maggiore sicurezza nei rapporti sociali e lavorativi, "la comunicazione come arma seducente e l'arte di parlare in pubblico". Il seminario si svolgerà per un totale di 12 ore.