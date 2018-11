Autismo, corso 'famiglie in Form-Azione'

(ANSA) - PESCARA, 28 NOV - Una buona formazione e una buona informazione sono le basi per avviare il miglior percorso delle famiglie, spesso sole e senza riferimenti davanti alle difficoltà derivanti dall'autismo. Per questo Autismo Abruzzo Onlus e LiberaMente Onlus propongono un percorso formativo rivolto a famiglie e a chi intenda conoscere strumenti e metodologie per il trattamento dell'autismo. Recenti aggiornamenti legislativi a carattere nazionale e regionale impongono un'accelerazione verso l'applicazione delle Linee Guida nazionali e l'avvio di nuovi "setting riabilitativi", ancora sconosciuti o non applicati dalla rete dei servizi sanitari territoriali. Due giornate di 'Form-Azione' sono in programma 1 e 2 dicembre all'Academy ForMe di Chieti, nel centro commerciale Centauro. Relatore è Victor Rodriguez, uno dei massimi esperti sul tema, tra l'altro segretario e membro del Board of Directors di Specialisterne-Espana e vicepresidente di ABA Spagna. Il corso, spiegano gli organizzatori, è "un primo passo che permetterà ai partecipanti di ricevere informazioni e formazione di base, fondamentale per comprendere meglio le possibilità di trattamento abilitativo oggi disponibili e come e in quali tempi l'utente ha il diritto di accedervi". Durante le due giornate saranno allestiti, nella struttura formativa della Academy ForMe, punti informativi a cura di Autismo Abruzzo onlus, Liberamente onlus e Consorzio San Stef. Ar. Abruzzo, accessibili anche a utenti e famiglie non partecipanti al corso. Concessa dal direttore di Confartigianato Abruzzo, Daniele Giangiulli, la sede di Academy ForMe, organismo di formazione dell'associazione di categoria, con i suoi 1700 metri quadri è la più estesa nel panorama abruzzese. (ANSA)