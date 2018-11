AbruzzoUe,tour per promuovere bandi Fse

(ANSA)-PESCARA, 28 NOV - Due settimane dedicate al Fondo sociale Europeo con la campagna di comunicazione "Per Filo e per segno" promossa dalla Regione Abruzzo per promuovere le misure adottate nell'ambito della programmazione Por Fse 2014-2020. "Toccheremo diverse città per parlare di sociale, pari opportunità, lavoro, politiche della formazione e dell'istruzione per creare un filo diretto con i cittadini - spiega l'assessore alle Politiche sociali Marinella Sclocco - Il tour arriva nel momento in cui la programmazione Fse entra nel vivo con importanti Avvisi". Oggi alle 15 ad Atri (Teramo) workshop sulla disabilità; venerdì 30 alle 10:30 a Sulmona Pari opportunità; giovedì 6 dicembre alle 10:30 a Pescara istruzione e formazione dei giovani con focus su alternanza scuola/lavoro; il 7 dicembre il nuovo Avviso dell'Fse Garanzia Lavoro sarà illustrato nella sede della Regione a Pescara; il 10 Garanzia Lavoro si ripete all'Aquila con il presidente vicario Lolli; infine a Loreto Aprutino (Pescara) l'11 opportunità nel campo del sociale.