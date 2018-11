Turismo,Centinaio 'centrale per ripresa'

(ANSA) - L'AQUILA, 27 NOV - "Il turismo è un volano importante per tutti i territori, può e deve essere un asset centrale nello sviluppo dell'Abruzzo. Così il ministro per le Politiche agricole e forestali e il Turismo Gian Marco Centinaio, a margine di un incontro all'Aquila per fare il punto sulle questioni economico-sociali legate a sviluppo e ricostruzione.

"Spesso è proprio il turismo che serve per far ripartire determinati territori, penso che una politica sul turismo seria in questa regione possa permettere all'Abruzzo di ripartire" conclude. Dopo l'incontro con il presidente vicario Giovanni Lolli e con il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, il ministro ha visitato la città, poi ha raggiunto il monastero-fortezza Santo Spirito a Ocre (L'Aquila) dove sta incontrando i rappresentanti delle DMC, del Polo d'Innovazione, di Federparchi e delle associazioni di categoria e una delegazione delle associazioni dei balneatori sulla direttiva Bolkestein.