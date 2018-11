A14, chiusura notturna Pescara Nord

(ANSA) - PESCARA, 26 NOV - Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce e di posa cavi su cavalcavia, programmati in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: chiusa la stazione di Pescara nord dalle 23 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29; chiusa l'entrata Pescara nord, verso Ancona/Bologna, dalle 23 di mercoledì 28 alle 6 di giovedì 29; chiusa l'entrata di Pescara nord, verso Bari, dalle 22 di giovedì 29 alle 6 di venerdì 30. In alternativa, sia in direzione Ancona/Bologna, sia in direzione Bari, si consiglia di utilizzare l'entrata della stazione autostradale di Atri Pineto. Chiusa l'area di servizio 'Torre Cerrano ovest', nel tratto fra Atri-Pineto e Pescara nord-Città Sant'Angelo, verso Pescara/Bari, dalle 22 di giovedì 29 alle 6 di venerdì 30. In alternativa programmare soste nell'area di servizio 'Vomano ovest', tra Teramo Giulianova e Roseto o nell'area di servizio 'Alento ovest', tra Pescara sud Francavilla e Ortona, in direzione di Bari.