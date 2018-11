'Schiaccianoci swing' al 'Flaiano'

(ANSA) - PESCARA, 25 NOV - Una domenica a teatro con il cartellone del Florian che oggi, alle 17, all'Auditorium Flaiano di Pescara, propone per i bambini "Schiaccianoci swing", della Bottega degli Apocrifi di Manfredonia. Il concerto teatrale ispirato alle avventure di Clara, Fata Confetto e Re Topo, per la regia di Cosimo Severo, con Alessandra Ardito (batteria e fisarmonica), Daniele Piscitelli (chitarra elettrica), Michele Telera (contrabbasso, percussioni) e Fabio Trimigno (violino), vede in scena Luca Pompilio. Lo spettacolo parte dalla lettura della fiaba originale di Ernst Theodor Amadeus Hoffman "Schiaccianoci e il re dei topi", incentrata sull'impossibilità di distinguere tra sogno e realtà. I protagonisti sono i musicisti/giocattoli che si muovono come i pupazzi parte di un grande carillon. La musica è tratta dal balletto "Lo schiaccianoci" di Tchaikovsky. Lo spettacolo ha una durata di 55 minuti. Una nota per l'ingresso al teatro: per lavori sul lungomare davanti all'ingresso dell'Auditorium l'entrata avverrà dal primo cancello provenendo da nord, quello normalmente usato per gli spettacoli estivi. (ANSA)

Data ultima modifica 25 novembre 2018 ore 20:02