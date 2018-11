Attentato incendiario in deposito Cogesa

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 24 NOV - Attentato incendiario questa notte nel deposito Pastorino del Cogesa. Quattro mezzi per la raccolta dei rifiuti sono andati a fuoco: tre praticamente distrutti mentre uno è stato seriamente danneggiato. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per accertare le cause del rogo.

Da qualche giorno il Cogesa è finito nell'occhio del ciclone per via delle assunzioni annunciate e dell'esposto denuncia fatto dall'amministratore unico del Cogesa nei confronti di sei sindaci che lo avrebbero accusato di aver falsificato il verbale dell'assemblea in cui erano state decise le assunzioni. Il Cogesa è un'azienda partecipata e gestisce la raccolta differenziata per conto di oltre 60 Comuni abruzzesi.



Data ultima modifica 24 novembre 2018 ore 15:32