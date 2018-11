Concert-experience per bimbi 0-36 mesi

(ANSA) - TERAMO, 22 NOV - Due concert-experience, domenica 25 novembre e 16 dicembre, alle 16, nella Sala della Danza del Liceo Coreutico 'Delfico' di Teramo, indirizzati ai bambini da 0 a 36 mesi: è il nuovo progetto della società di musica 'Riccitelli', intitolato 'Germogli di Note' e presentato alla presenza del vice-sindaco e assessore all'istruzione pubblica teramana Cristina Marroni. Durante 45 minuti di spettacolo, i piccoli ascolteranno e parteciperanno attivamente a ogni momento di ascolto previsto, non musica per bambini, ma repertorio tradizionale, dal classico al jazz, mediante ascolti brevissimi appositamente studiati e proposti. Ogni bambino sarà accompagnato da due adulti, genitori o nonni. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con "Nati nelle Note-Scuola delle Arti", associazione culturale che nasce all'Aquila con l'obiettivo di mettere in pratica e divulgare buone pratiche di apprendimento informale musicale e artistico rivolte in particolare a neonati, bambini, scuole e famiglie del territorio.



Data ultima modifica 22 novembre 2018 ore 16:32