Cciaa,'Luci d'Artista'a Chieti e Pescara

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - Luci d'Artista illuminerà, durante le prossime festività natalizie, Pescara e Chieti, grazie all' iniziativa della Camera di Commercio che, dopo l'unificazione fra i due enti camerali, interviene con questa iniziativa su tutto il territorio dei due capoluoghi. Per l' occasione sono stati siglati i protocolli di intesa con i rispettivi sindaci, Marco Alessandrini e Umberto Di Primio. Mauro Angelucci, presidente della Cciaa Pescara-Chieti ha spiegato come "l'Ente camerale accende le luci di Natale sia su Pescara che Chieti. L'obiettivo è quello di incentivare le attività promozionali che vengono richieste sia dalle nostre associazioni che dal territorio, ampliando,così un progetto che non vede più solo Pescara ma anche Chieti, con un formato che per la prima volta coinvolge due territori. Si tratta di un' opera di internazionalizzazione della Cciaa, con un'attività rivolta a turisti, operatori dell'informazione e visitatori che arriveranno nella nostra regione attraverso l' Aeroporto d'Abruzzo".

Il primo cittadino di Pescara Alessandrini ha spiegato che "si tratta di una iniziativa a cui siamo molto affezionati e con cui arriviamo anche a Chieti, e di questo ne siamo lieti. Per noi è invece il terzo anno che si svolge questa iniziativa in partnership con la Camera di Commercio e credo che sia una manifestazione che funziona perché piace ed è soprattutto una forma virtuosa di compartecipazione fra enti e che, dai rispettivi punti di vista, serve a far vivere delle festività all'altezza". Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha sottolineato che "è un progetto che vuole essere anche un ricordo dell'amico Daniele Becci (presidente della Cciaa Pescara-Chieti, scomparso prematuramente quasi un anno fa, ndr.) con cui concordammo questo progetto, e oggi ringrazio il nuovo presidente Angelucci che ha dato corso a quella idea progettuale, coinvolgendo anche Chieti a questa manifestazione che serve a creare un'offerta unica di Luci d'Artista nel panorama dell'area vasta Chieti-Pescara. Possiamo diventare un motivo di attrazione e spero che questo sia un motivo di attrazione per visitare il nostro Abruzzo, e le nostre due città".