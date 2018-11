Tre orsi morti,Wwf chiede Stati Generali

(ANSA) - L'AQUILA, 19 NOV - Subito gli Stati Generali dell'Orso Marsicano: vista l'emergenza ne chiede la convocazione il Wwf coinvolgendo tutti i soggetti competenti, ministero dell'Ambiente, Regioni, aree protette e associazioni. Dopo la morte di tre orsi, una mamma e due cuccioli, in una vasca per acque piovane tra Balsorano e Villavallelonga (L'Aquila), nella Zona di Protezione esterna del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Wwf chiede censimento e messa in sicurezza delle strutture pericolose, visto che questa "specie simbolo rischia di essere cancellata dall'incuria e dall'approssimazione con cui l'uomo gestisce le aree montane dove il plantigrado vive". Wwf chiede che i prefetti dispongano censimento e messa in sicurezza delle strutture potenzialmente pericolose non solo nei parchi ed è disponibile a contribuire economicamente. "Se si vuole salvare una specie simbolo dell'Abruzzo, dell'Appennino centrale e del Paese, non possiamo nasconderci dietro cavilli burocratici o perderci dietro piccoli interessi locali".