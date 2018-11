Cibo e natura si trasformano in versi

(ANSA) - TERAMO, 19 NOV - I luoghi, la natura e le ricette abruzzesi del territorio teramano raccontate in poesie ora raccolte nel libro 'Sapori e paesaggi del cuore. Luoghi e ricette abruzzesi in versi' (edito da Artemia nova editrice) di Franca Prosperi. La presentazione martedì 20 novembre alle 16, alla Biblioteca Delfico di Teramo alla presenza tra gli altri, oltre che dell'autrice, della sociologa Giovanna Frastalli.

L'opera letteraria si divide in vari capitoli. Dalle poesie introduttive all'ambiente teramano e abruzzese a quelle in dialetto che descrivono i vissuti personali e le atmosfere del territorio. Nella parte centrale le ricette tipiche descritte in versi dedicate al formaggio in cui si "avvertono reminiscenze dannunziane, con i pastori che, verso la fine dell'estate, partivano in transumanza dalle montagne e, lungo i tratturi, portavano le greggi nelle valli". Tra le particolarità i versi dedicati alle ricette quali i maccheroni alla chitarra con le uova; la scrippella in brodo e il timballo di scrippelle.