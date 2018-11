Allerta arancione in provincia L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 19 NOV - Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per lunedì 19 e martedì 20 novembre, con previsione di allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali nei settori occidentali dell'Abruzzo, in particolare provincia dell'Aquila. Da oggi pomeriggio alle 14 di domani martedì 20, l'allerta arancione interesserà il Bacino Alto del Sangro e i settori meridionali del Bacino dell'Aterno e della Marsica; sulle restanti zone, in particolare Bacino Basso del Sangro, Bacino Tordino-Vomano, Bacino del Pescara, allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali solo per oggi. Gli effetti al suolo sono relativi alla possibilità di innesco di frane e cadute massi in conseguenza di temporali forti, diffusi e persistenti, con possibi fulmini, grandinate e forti raffiche di vento. Diffuso anche l'avviso di condizioni meteo avverse che prevede precipitazioni diffuse, venti forti con raffiche di burrasca forte e possibili mareggiate lungo le coste esposte.