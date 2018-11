'A Certain Attitude The Band' a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 16 NOV - C'è grande attesa a Chieti per il concerto della "A Certain Attitude The Band", in programma domani, alle ore 21, all'Auditorium Cianfarani, nell'ambito della 4/a edizione del Teate Winter Festival. Il concerto di domani sarà aperto da Federico Santangelo, 23enne affetto da una patologia genetica grave, di cui nel mondo sono stati studiati solo dieci casi. Residente a Roccamorice (Pescara), il giovane, che non legge, non scrive e non comunica, ha scoperto la strada della sua "rivincita" con la musica. Suona infatti la tastiera elettronica, con un repertorio di 60 brani, tutti eseguiti senza spartito, grazie ad un'eccellente memoria. A Certain Attitude The Band è composta da Gregory Rivkin (tromba), Tony Pancella (piano), Henning Sieverts (contrabbasso), Matthias Gmelin (batteria), musicisti di assoluto rilievo internazionale. Il gruppo prende il nome dal titolo di una composizione del pianista James Williams.