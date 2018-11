Auto elettriche fanno il 'pieno'a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 14 NOV - Prima centralina per l' alimentazione di vetture ibride ed elettriche a Chieti: la colonnina è stata inaugurata in Piazza Matteotti e costituisce il primo passo di attuazione del progetto Green car, il programma di ecosostenibilità per trasformare Chieti in una smart city. Grazie ad una app potrà essere individuata la posizione delle colonnine di ricarica più vicina all'utente, verificarne la potenza e la tariffa. "Sono 15 gli impianti tra Chieti e Chieti Scalo - spiega l'assessore alla mobilità e alla viabilità, Mario Colantonio - installati gratuitamente dalla società Enel X in linea con il programma di ecosostenibilità nei trasporti: tre nel piazzale della piscina comunale a Chieti Scalo, una in Piazza Carafa, tre nella zona del Villaggio Mediterraneo, tre in Via Ferri, nei pressi della Caserma Berardi dove c'è un progetto di riqualificazione urbana, una in Viale Europa". "Per il futuro - continua l'assessore Colantonio - realizzeremo una serie di installazioni e dotazioni innovative per 6,4 milioni di euro finanziate dall'Unione Europea con il Par Fers 2018-2020, programma di sviluppo urbano sostenibile". "Il trend delle auto elettriche è positivo - spiega la responsabile affari Istituzionali Enel centro Italia, Angelica Carnelos - negli ultimi otto mesi la vendita delle auto elettriche è raddoppiata: per questo Enel crede nel settore ed investirà 300 milioni di euro su tutto il territorio nazionale per installare 14mila colonnine sul territorio nazionale".