A Pescara'Giornata Amicizia italo-russa'

(ANSA) - PESCARA, 13 NOV - La prima Giornata regionale dell'Amicizia italo-russa, con l'Abruzzo protagonista: è quella che Pescara ospiterà prossimamente, grazie all'iniziativa dell'Associazione degli Italiani Amici della Russia, presieduta da Lorenzo Valloreja, e che vedrà la presenza dell'Ambasciatore in Italia, Sergey Razov, al quale sarà conferita la cittadinanza onoraria di Loreto Aprutino (Pescara). Razov visiterà il borgo di Città Sant'Angelo e a Montesilvano riceverà il Premio "Tre Colli". "Si tratta - ha spiegato Valloreja in conferenza stampa - di un'iniziativa che vuole far conoscere la Russia e allo stesso tempo presentare a un grande Paese come quello russo la terra d'Abruzzo, che vuole essere terra di unione e di pace tra i due Paesi. Vogliamo anche ricordare che a giugno 2019 terremo una manifestazione a Positano (Salerno) per l'81/o anniversario della nascita del grande ballerino Rudolf Nureyev. E prima, dal 28 al 30 novembre prossimi, saremo a Firenze per un incontro legato alla task force italo-russa del commercio".



Data ultima modifica 13 novembre 2018 ore 14:03