Spostamento terminal bus,Abruzzo dice no

(ANSA) - PESCARA, 12 NOV - "E' necessario incentivare i collegamenti tra Abruzzo e Lazio. Le scelte infrastrutturali e logistiche devono essere concordate per renderle coerenti con i processi di sviluppo, coinvolgendo istituzioni, aziende, associazioni. Il collegamento Roma-Abruzzo ha un valore strategico. Chiediamo alla Giunta capitolina di rivedere il provvedimento". Lo ha detto il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli in conferenza stampa negli spazi del terminal bus Tiburtina, a Roma, per contestare la scelta dell'amministrazione capitolina di spostare il terminal ad Anagnina. Presenti sindaci abruzzesi, parlamentari, rappresentanti sindacali, di Tua e consorzio Tibus. Presente anche l'assessore regionale del Lazio Massimiliano Valeriani che ha sottolineato come le due regioni siano unite in questa battaglia. Il consiglio comunale dell'Aquila si è riunito simbolicamente per approvare una mozione. "Siamo disponibili a colloquiare con il Comune di Roma - ha detto Lolli per trovare insieme soluzioni alternative".



Data ultima modifica 12 novembre 2018 ore 17:33