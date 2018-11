Blocco ricostruzione,protesta architetti

(ANSA) - L'AQUILA, 12 NOV - L'Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila ha proclamato lo stato di agitazione "contro il blocco della ricostruzione nel cratere 2009 e la mancata nomina, da parte del Governo, dei responsabili degli uffici speciali per la ricostruzione dei Comuni del cratere (Usrc) e del comune dell'Aquila (Usra)". "La situazione è gravissima - spiega il presidente dell'Ordine provinciale Edoardo Compagnone - Abbiamo convocato il consiglio per giovedì prossimo: all'ordine del giorno le misure per contrastare il lassismo del Governo, che rischia di mettere in ginocchio l'economia di un intero territorio". Compagnone sottolinea che "la mancata nomina in Usrc e Usra, uffici che approvano pratiche e progetti, sta pregiudicando l'andamento della ricostruzione.

In provincia circa 600 architetti che lavorano alla ricostruzione non ricevono più pagamenti perché non c'è nessuno a firmare. Le ditte edili, in gran parte medio-piccole, senza introiti metteranno in cassa integrazione gli operai e bloccheranno i cantieri".