Morto Bosco storico produttore vino

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - Addio ad uno dei nomi storici del vino abruzzese: è morto ieri sera, a 85 anni, il cavalier Giovanni Bosco, pilastro delle Cantine Bosco, padre di Nestore e Stefania Bosco, attuali gestori dell'azienda di Nocciano, in provincia di Pescara. A darne notizia è la stessa famiglia Bosco. I funerali verranno celebrati domani, a Pescara, alle 15.30, nella basilica della Madonna dei Sette Dolori. Nato a Pescara nel 1933, Bosco seguìfin da ragazzo le orme del padre Nestore aiutandolo a far conoscere il nome del Montepulciano d'Abruzzo in tutto il mondo e fu l'artefice della costruzione della magnifica cantina sotterranea di Nocciano. Dai suoi viaggi in giro per l'Europa, le Americhe e l'Asia, riportava aneddoti che facevano ridere i tanti commensali, parenti, amici e partner commerciali. "Chi lo ha conosciuto personalmente - si legge in una nota delle Storiche Cantine Bosco - lo ricorderà̀per la sua voce burbera e il suo cuore grande, per la sua intraprendenza e la sua instancabile voglia di convivialità".