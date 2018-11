Ricordi in finale al Tour Music Fest

(ANSA) - PESCARA, 6 NOV - Originale, eclettica, ma soprattutto talentuosa: con la sua sensibilità vocale e musicale, Miriam Ricordi, giovane cantante abruzzese, in un percorso lungo sei mesi, è riuscita a convincere l'esigente giuria del Tour Music Fest-The European Music Contest e ad aggiudicarsi un posto nell'attesa finale nazionale del festival, che si terrà il giorno 9 Novembre 2018 presso il Jailbreak-Live Club di Roma, in cui affronterà l'ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della finale Europea del prossimo primo dicembre. Il traguardo raggiunto da Miriam Ricordi, 27 anni della provincia di Pescara, è importante considerando gli oltre 7.000 artisti e musicisti partecipanti provenienti da tutta Europa. Durante le finali nazionali, alle quali Miriam Ricordi prenderà parte, andranno in scena le performance degli artisti finalisti di questa edizione del TMF provenienti da tutte le regioni di Italia per un vero e proprio Live Show.