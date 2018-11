Festa del vino cotto a Roccamontepiano

(ANSA) - ROCCAMONTEPIANO (CHIETI), 2 NOV - Torna in piazza il vino cotto con la rassegna enogastronomica rinnovata, in versione autunnale: appuntamento domani, sabato 3 novembre, in contrada Terranova di Roccamontepiano. Le tensostrutture garantiranno lo svolgimento della tradizionale manifestazione, anche in caso di maltempo. Il programma prevede non solo la parte gastronomica, ma anche una particolare presenza di espositori e produttori di miele, olio, formaggi, tartufo, confetture, artigianato abruzzese e tante altri. A fare da cornice, alle 16 l'inaugurazione con taglio del nastro della fiera-mercato dei "Sapori d'Autunno". A partire dalle 16.30, presso l'attiguo museo "Lisio" si svolgerà la presentazione della rassegna sul tema "I prodotti tipici quale sistema di valorizzazione e sviluppo del territorio abruzzese" con interventi ed illustrazioni delle attività presenti all'esposizione. Dalle 17 l'apertura degli stand gastronomici.