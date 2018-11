Arte, imprese e sviluppo del territorio

(ANSA) - PESCARA, 30 OTT - Agevolazioni fiscali per aziende che recuperano monumenti e investono nell'arte, ruolo delle Fondazioni per rivitalizzare culturalmente il territorio, apporto dell'Art Bonus, in sintesi come la cultura può produrre economia. Se ne parla a Pescara oggi alle 17, nel Museo 'Vittoria Colonna', all'incontro "Finanziare l'Arte per far crescere il territorio", organizzato dal Gruppo4 con il patrocinio di Confindustria Chieti-Pescara. Si tratta del quinto e ultimo appuntamento della Rassegna Arte&Donna organizzata dal Gruppo4 Postmoderno Liquido, start-up di quattro pittrici nata per coniugare l'arte con un concetto più ampio di condivisione territoriale e culturale. Partecipano Nunzia Salvatorelli, Confindustria Chieti-Pescara; Francesco Di Filippo, Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio Regione Abruzzo; Nicola Mattoscio, Fondazione PescarAbruzzo; Alessandro Di Loreto, Fondazione Aria; Roberto Di Vincenzo, Fondazione Hubruzzo; Domenico Sturabotti, Fondazione Symbola; Iole Nicolai, Studio Tributario Deloitte.



