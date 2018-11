Delegati Unaga a Giornata Alimentazione

(ANSA) - PESCARA, 16 OTT - Una delegazione dell'Unaga, l'associazione nazionale dei giornalisti dell'agroalimentare, ambiente e territorio, ha partecipato, in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, all'evento organizzato alla Fao a Roma. Del gruppo facevano parte il presidente Roberto Zalambani, il vicepresidente vicario, l'abruzzese Donato Fioriti, il segretario generale Gian Paolo Girelli, il vice presidente Enaj (European Network of Agricultural Journalists), Lisa Bellochi, il presidente di Arga Lazio Roberto Ambrogi e la vicepresidente Cristiana Persia. Nel pomeriggio la delegazione si è recata al Ministero dell'Ambiente per definire un protocollo di intenti per una corretta informazione in ambito ambientale.